KURBANLIKLARA SIKI DENETiM

Doğu Anadolu bölgesini batı bölgelerine, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayolu ağının Yozgat’tan geçen kesimlerinde konuşlandırılan ekipler, Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğun hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıklarının İller arasında yayılma riskine karşı denetimlere başladı. Kurbanlık olarak sevk edilen büyük ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerektiğine dikkat çekilerek, ‘Yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile şap ve koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak sevkine izin verilmektedir. Bu şartlara haiz hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulacaktır. İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunludur’ denildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, yol kontrollerinde veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi bulunmayan, kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili yasal işlem yapıldığını söyledi. Özdemir, belgeleri eksik olduğu tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 548 lira, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 85 lira, nakil vasıtası sahiplerine ise bir milyon 834 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti. Özdemir, ‘’Yetiştiricilerimizin kulak küpesiz, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, yıl içerisinde aşıları yapılmamış hayvanları kurbanlık olarak sevk etmemeleri gerekir. Görevli Veteriner Hekimlerimiz tarafından Kurban Bayramına kadar olan süreçte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yol kontrolleri yapılacaktır. Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince gerek yol kontrollerinde ve gerekse hayvan pazarlarında yapılacak olan denetimlerde uygun olmayan kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın sağlıklı et tüketmeleri amacıyla kurban bayramı süresince veteriner hekimlerimizin kesim yerlerinde görevli olacaklardır’’ dedi.

