Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95610
ALTIN
198.584
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6208
EURO
5.8796

KURBANLIKLARA SIKI DENETiM

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaklaşan kurban bayramı öncesinde büyük şehirlere yapılan kurbanlık nakillerini yakın takibe aldı.

KURBANLIKLARA SIKI DENETiM

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaklaşan kurban bayramı öncesinde büyük şehirlere yapılan kurbanlık nakillerini yakın takibe aldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
16 Okunma
KURBANLIKLARA SIKI DENETiM

Doğu Anadolu bölgesini batı bölgelerine, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan karayolu ağının Yozgat’tan geçen kesimlerinde konuşlandırılan ekipler, Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğun hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıklarının İller arasında yayılma riskine karşı denetimlere başladı. Kurbanlık olarak sevk edilen büyük ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerektiğine dikkat çekilerek, ‘Yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile şap ve koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak sevkine izin verilmektedir. Bu şartlara haiz hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulacaktır. İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunludur’ denildi.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, yol kontrollerinde veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi bulunmayan, kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili yasal işlem yapıldığını söyledi. Özdemir, belgeleri eksik olduğu tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 548 lira, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 85 lira, nakil vasıtası sahiplerine ise bir milyon 834 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti. Özdemir, ‘’Yetiştiricilerimizin kulak küpesiz, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, yıl içerisinde aşıları yapılmamış hayvanları kurbanlık olarak sevk etmemeleri gerekir. Görevli Veteriner Hekimlerimiz tarafından Kurban Bayramına kadar olan süreçte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yol kontrolleri yapılacaktır. Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince gerek yol kontrollerinde ve gerekse hayvan pazarlarında yapılacak olan denetimlerde uygun olmayan kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın sağlıklı et tüketmeleri amacıyla kurban bayramı süresince veteriner hekimlerimizin kesim yerlerinde görevli olacaklardır’’ dedi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MiNARE ONARILIYOR
MiNARE ONARILIYOR
UÇURTMA UÇURDULAR
UÇURTMA UÇURDULAR
Şehitlerin hatırası sergileniyor
Şehitlerin hatırası sergileniyor
Mezunlar buluştu
Mezunlar buluştu
SÜRMELi COŞKUSU
SÜRMELi COŞKUSU
Bahadın şenlendi
Bahadın şenlendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim