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Kurbanlıklar pazara indi

İzmit Belediyesi’nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi, Solaklar Yolu üzerine yapmış olduğu Türkiye’nin en modern hayvan pazarına aralarında Yozgat’ın da bulunduğu yaklaşık 10 ilden gelen kurbanlıklar pazara indi. 

Kurbanlıklar pazara indi

İzmit Belediyesi’nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi, Solaklar Yolu üzerine yapmış olduğu Türkiye’nin en modern hayvan pazarına aralarında Yozgat’ın da bulunduğu yaklaşık 10 ilden gelen kurbanlıklar pazara indi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
19 Ağustos 2017 Cumartesi 07:05
14 Okunma
Kurbanlıklar pazara indi

Modern hayvan pazarında, İzmit başta olmak üzere Van, Artvin, Ağrı, Erzurum, Yozgat, Bolu, Afyon, Tokat ve Sakarya gibi Türkiye’nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklar satışa sunuluyor. 90 kurbanlık satıcısının bulunduğu İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda yaklaşık 3 bin büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvanın alıcısıyla buluşacağı ifade edildi.
Pazara getirilen kurbanlık hayvanları taşıyan araçların sevk, pasaport, araç dezenfeksiyon belgesi ile kurbanlık hayvanların sağlık raporu ve hayvanların yaşları konularında İzmit Belediyesi veteriner hekimi ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimlerinin de titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi. Pazarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de 7 gün 24 saat bölgede görev yaptığına da vurgu yapıldı.
Büyük bir hareketliliğin yaşandığı pazar alanında, zabıta ekipleri ve veteriner hekim kontrolünde periyodik olarak ilaçlama yapıldığına da işaret edildi. Modern Hayvan Pazarı’na gelip burada oldukça modern ve konforlu bir alanda kurbanlık hayvan satışını gerçekleştiren satıcılarda, kendilerine bu imkanları sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür ettiler.

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