KURBANLIKLAR BOZOK YAYLASINDAN

Yozgat'ta besiciler, Bozok Yaylası'nda otlattıkları hayvanlarını Kurban Bayramı öncesinde ahırlarına getirip, kurbanlık olarak satacakları hayvanları belirleyip, görücüye çıkarttı. Büyükşehir belediyelerinin kurban satış alanlarını belirlemesinin ardından Yozgat'tan kurbanlık sevklerinin de başladı. Yozgat'tan büyükşehirlere 30 bin civarında büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvanın sevk edilmesinin beklendiği kaydedildi. Yozgat'ta kurbanlıkların yaylalarda otlanarak beslenmesi, ilgili kurum tarafından besi hayvanlarının sürekli sağlık kontrolünden geçirilip, aşılarının zamanında yapılması nedeniyle kurbanlıkların hem sağlıklı hem de etinin daha lezzetli olmasından ötürü büyükşehirlerde tercih edildiği vurgulandı. Türkiye'nin en kaliteli ve organik kurbanlıklarının Yozgat'tan çıktığının altı çizilerek, ekiplerin rutin kontroller yaparak, hayvan hastalıklarına karşı zamanında da aşılama uygulandığı belirtildi. Bozok Yaylasının bitki örtüsünün besicilik için oldukça elverişli olduğunun da altı çizilerek, ‘Besicilerimiz genel olarak hayvanlarını yaylada otlatmakta, bu da hem yem maliyetini düşürmekte hem de hayvanın et ve süt kalitesini artırmaktadır'' denildi.

Yozgat'tan her yıl büyük ve küçükbaş hayvan Kırıkkale, Kayseri, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi illere kurban bayramı öncesinde sevk ediliyor. Farklı illerden büyük şehirlere götürülen kurbanlıklar içerisinde en erken Yozgat'tan götürülen kurbanlıkların satıldığı, bunun nedeninin de et verimiyle birlikte kalitesinin de yüksek olmasından kaynaklandığı ifade edildi.