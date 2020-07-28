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Kurbanlıklar alıcı bekliyor

Kadışehri ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında satıcılar ve alıcılar bir araya geldi.

28 Temmuz 2020 Salı 00:18
Kurbanlıklar alıcı bekliyor

KADIŞEHRİ ilçesinde yenilenen Canlı Hayvan Pazarı’nda kurulan kurbanlık pazarı büyük ilgi görüyor. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, pazarı ziyaret ederek hem satıcılarla hem de alıcılarla sohbet etti.
Başkan Akın, kurban bayramı öncesi hayvan pazarının her zaman olduğu gibi çok hareketli olduğunu belirti, esnafa ve vatandaşlara bereketli alışverişler diledi. Belediye Başkanı Akın, ilçede 1950 yılında kurulmaya başlayan Canlı Hayvan Pazarı’nın bölgedeki en eski ve kalıcı hayvan pazarlarından birisi olduğunu hatırlattı. Kadışehri ilçesinde AB standartlarına uygun olarak projelendirilen Canlı Hayvan Pazarı’nın 10 bin metrekarelik bir alanda kurulduğunu  bildiren Akın, bölgedeki il ve ilçelerden besicilerin hayvanlarını satabilmek için Kadışehri ilçesine geldiklerini, önceki yıllarda olduğu gibi kurbanlık satışları nedeniyle pazarın oldukça hareketli günlerini yaşadığını anlattı. 

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Kurbanlıklar Alıcı Bekliyor
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