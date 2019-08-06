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Kurbanlık uyarısı

YOZGAT Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, yaklaşan kurban bayramı öncesinde alınacak olan kurbanlıklar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kurbanlık uyarısı

YOZGAT Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, yaklaşan kurban bayramı öncesinde alınacak olan kurbanlıklar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 08:28
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Kurbanlık uyarısı

Anteplioğlu, kurbanlıkların sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, pasaport, veteriner sağlık raporu, nakil belgesi olan, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçilmesi gerektiğini söyledi. Anteplioğlu, Çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar ile gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç veya gelişimini tamamlamamış hayvanlar ile damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak seçilmemeleri gerektiğine vurgu yaptı. Kurbanlık nakledilecek hayvanlar küpeli, şap ve çiçek hastalığına karşı aşılı olması gerektiğini anlatan Anteplioğlu, ‘’Nakil araçları nakil öncesi ve sonrasında mutlaka temizlenip dezenfekte edilmelidir. İl sınırları içinde nakil sırasında ve pazara girişte büyükbaşlarda pasaport ve küçükbaşlarda nakil belgesi, il dışına nakledilecek hayvanlarda ise bu belgelerin yanı sıra veteriner sağlık raporu bulundurulmalıdır. Küpesiz, pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu olmayan hayvanlar nakledilemez ve kurbanlık pazara satışı yapılamaz. İl içinde ise pasaport veya nakil belgesi yeterli olmaktadır.  Kurbanlık kesimler ehil kişilerce yapılmalı, belediyelerin gösterdiği kesim yerlerinde yapılmalı, kesimlerde hayvan refahı ilkelerine göre hareket edilerek kesimin hayvana eziyet edilmeden tamamlanması, temizlik ve hijyene dikkat edilmesi, iç organlardan karkasa bir bulaşma olmadan çıkarılması, kanın çok iyi akıtılması önemlidir. Kesim öncesi ya da sırasında hastalık şüphesi bulgularının görülmesi halinde İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli nöbetçi veteriner hekimlere bilgi verilmelidir. Kurbanlık kesim yerlerinde atıkların, kan ve diğer organların her hangi bir çevre kirliliğine neden olmaması için gelişigüzel çevreye atılmamalı, sızdırmaz uygun bir poşet içinde temizlik görevlilerine teslim edilmelidir.  Bu vesile ile tüm halkımızın kurban bayramını tebrik eder, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim’’ dedi.

Son Güncelleme: 06.08.2019 09:54
Anahtar Kelimeler:
Kurbanlık Uyarısı
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