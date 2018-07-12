Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Kurbanlık uyarısı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2018 yılında mecburi kesim haricinde Gebe ve Damızlık değeri olan dişi hayvanların kurban kesiminin yasak olduğu uyarısında bulundu.

Kurbanlık uyarısı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2018 yılında mecburi kesim haricinde Gebe ve Damızlık değeri olan dişi hayvanların kurban kesiminin yasak olduğu uyarısında bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
100 Okunma
Kurbanlık uyarısı

Gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların, kaşektik hayvanlar, etleri olgunlaşmamış genç hayvanlar, bir hafta önce doğum yapmış hayvanlar ve ateşi yüksek hayvanların kurbanlık olarak kesimine izin verilmeyeceği kaydedildi. Hayvan varlığımızın artırılarak, ülkemizin et ve süt ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaştırılması amacıyla 2018 yılında gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak sevklerine, geçici kurban satış yerlerinde satılmalarına, kesimhanelerde kesimlerine izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Açıklamada, ‘Mecburi kesimler dışında dişi hayvanlara kesim amacıyla Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmesine, Milli ekonomimizde önemli kayıplara neden olan erken kuzu ve oğlak kesimlerinin önlenmesi amacıyla 25 kilo canlı ağırlığın altındaki kuzular ile 18 kilo canlı ağırlığın altındaki oğlakların kesimi yasaktır. Kesim amaçlı nakline de izin verilmemektedir. Yaklaşan Kurban Bayramında, kurbanlık olarak satılmak üzere besicilik yapan yetiştiricilerimizin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanları, kurban satış yerlerine alınmayacaktır. Kurban olarak kesimlerine izin verilmeyecektir. Bu konuda emniyet güçleri, Jandarma teşkilatı ve Belediye Zabıta memurları tarafından yetkili bulundukları bölgelerde kesimhaneler dışında yapılacak kesimlerin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerleri dışında kesim yapıldığının tespiti halinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirimde bulunularak, gerekli yasal işlem başlatılacaktır’’ denildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BEKLiYORUZ!
BEKLiYORUZ!
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
Şehitler Kulesi
Şehitler Kulesi
Merkez cıvıl cıvıl
Merkez cıvıl cıvıl
Roma yolu tamam
Roma yolu tamam
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim