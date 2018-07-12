Kurbanlık uyarısı

Gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların, kaşektik hayvanlar, etleri olgunlaşmamış genç hayvanlar, bir hafta önce doğum yapmış hayvanlar ve ateşi yüksek hayvanların kurbanlık olarak kesimine izin verilmeyeceği kaydedildi. Hayvan varlığımızın artırılarak, ülkemizin et ve süt ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaştırılması amacıyla 2018 yılında gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak sevklerine, geçici kurban satış yerlerinde satılmalarına, kesimhanelerde kesimlerine izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Açıklamada, ‘Mecburi kesimler dışında dişi hayvanlara kesim amacıyla Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmesine, Milli ekonomimizde önemli kayıplara neden olan erken kuzu ve oğlak kesimlerinin önlenmesi amacıyla 25 kilo canlı ağırlığın altındaki kuzular ile 18 kilo canlı ağırlığın altındaki oğlakların kesimi yasaktır. Kesim amaçlı nakline de izin verilmemektedir. Yaklaşan Kurban Bayramında, kurbanlık olarak satılmak üzere besicilik yapan yetiştiricilerimizin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanları, kurban satış yerlerine alınmayacaktır. Kurban olarak kesimlerine izin verilmeyecektir. Bu konuda emniyet güçleri, Jandarma teşkilatı ve Belediye Zabıta memurları tarafından yetkili bulundukları bölgelerde kesimhaneler dışında yapılacak kesimlerin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerleri dışında kesim yapıldığının tespiti halinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirimde bulunularak, gerekli yasal işlem başlatılacaktır’’ denildi.