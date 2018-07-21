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Kurbanlarınız Diyanet Vakfı’na

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik İl Müftülüğü’nün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kurbanlarınız Diyanet Vakfı’na

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik İl Müftülüğü’nün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Kurbanlarınız Diyanet Vakfı’na

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, vekalet yoluyla kurban bağışlarını kabul etmeye başladıklarını söyleyerek kurban bedelinin yurtiçi 850 TL yurtdışı ise 625 TL olduğunu açıkladı.

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, vekalet yoluyla kurban bağışlarını kabul etmeye başladıklarını söyleyerek kurban bedelinin yurtiçi 850 TL yurtdışı ise 625 TL olduğunu açıkladı.

İl Müftüsü Salih Sezik, düzenlediği basın toplantısında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulanan Sezik, vekalet yolu ile kurban bağışları hakkında bilgi verdi. Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesine yapılan vekaletle kurban bağışına müftülük olarak önem verdiklerini hatırlatan Sezik, geçen yıl 520 hisse kurban sayısına ulaştıklarını bu yıl ise hedeflerinin bin kurbanı geçmek olduğunu söyleyerek vatandaşları kurban bağışına davet etti.
İl Müftüsü Salih Sezik, toplanan kurbanların 2017 yılında 350 hisse ile 50 adet büyükbaş hayvan kesimi yaptıklarını hatırlatarak, “Bunlar ise 500 aileye, bölge yatılı kuran kursuna, Bilal Şahin hafızlık kursan kursuna ve İmran kuran kursuna dağıtılmıştır” dedi.
 

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