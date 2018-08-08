Kurbanlar Kızılay’a

Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, kurban bayramının bereketini muhtaç sofralara bu sene de taşıyacaklarını belirtti.

Vekaletle Kurban Kesim kampanya bedelinin yurt dışı 590 lira, yurt içi ise 750 lira olduğunu ifade eden İlker, “Türkiye dâhil yaklaşık 40 ülkede 170 bin vekâlet sahibi adına kurban kesip, yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye kurban bereketini ulaştıracağız” dedi.

İlker, “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün sloganıyla 10 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen Vekaletle Kurban Modelimiz devam ediyor. Kurbanlıklar yurt içinde Et ve Süt Kurumu’nun kesimhanelerinde Din Görevlileri, Veteriner Hekimler ve Noter huzurunda amacına ve kuralına uygun bir şekilde kesilmektedir. Yurtdışında ise yaklaşık 40 ülkede yine uzman ekiplerimiz eşliğinde kesilerek, Türk Kızılayı’nın görevli ekipleri tarafından o ülkelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara anında dağıtımı yapılmaktadır” diye konuştu.

Şube Başkanı İlker, yurt içi kesimlerde ise kurban paylarının 800 gramlık kıyma ve kuşbaşı konserveler haline gelerek ömürlerinin uzatıldığını ve ülkemizde yaklaşık 4 milyon hayvanın kurban edildiğini anlattı.

İlker, bu sene yaklaşık 3 milyon 800 bin insana, kurban payı ulaştırmayı hedeflediklerini, kurban hisselerini Kızılay’a verenlere, kredi kartına 4 taksit imkanı bulunduğunu bildirerek

“Yurt içinde keseceğimiz hayvanların karkas ağırlıkları yaklaşık 220-230 kilo olacak. Yurt dışındakilerin ise yaklaşık 150-175 kilo ağırlığında olacağını tahmin ediyoruz. Bütün bu operasyon neticesinde 3 bin 800 ton kurban payı elde etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, vekaletlerin Kızılay Yozgat Şubesi, PTT önünde bulunan vekalet standı, bankalardaki Kızılay bağış hesapları, 168 ücretsiz çağrı merkezi ve internet sitesi üzerinden yapılabileceği hatırlatarak açıklamasını sonlandırdı.