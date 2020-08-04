Kurbanlar kesildi

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, başlatılan kampanya kapsamında temin edilen 400 küçükbaş kurbanlığın kesimlerinin yapılarak, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini söyledi. Kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonuna bağlı federasyon ve dernekler yürütülen kampanya kapsamında temin edilen 300 küçükbaş Saraykent ilçesinde, 100 küçükbaş kurbanlık ise diğer ilçelerde kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Genel Başkanı Ahmet yılmaz, kampanya vesile olan Saraykent Dernek Başkanı Ferdi Dinçsoy, DUYKON Fransa Lyon Başkanı Paşa Meriç, Almanya Bochum Başkanı ve AYDEF Genel Sekreteri Selahattin Arıkan, Belçika Federasyonu Genel Başkanı Zeki Yarol, Avustralya Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Orhan, DUYKON Avrupa Yardım Sorumlusu Soydaş Erdinç, Almanya Federasyonu Genel Başkanı Yasemin Atik ile bağışta bulunanlara teşekkür etti.