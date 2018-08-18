Kurban yatırma tekniği

Yozgat'da uzun yıllardır kasaplık yapan Demirtaş, büyükbaş bir kurbanlığın 6-7 metre sağlam bir iple kolay bir şekilde yatırılacağını söyledi. Demirtaş, kurbanlık hayvanı yatırmanın çok kolay yolları bulunduğunu ama en pratik olanının 7 metre uzunluğunda sağlam bir ip yardımıyla iki kişinin uyguladığı bir yöntem olduğunu ifade etti. Demirtaş, "İpin bir ucu önce kurbanlık hayvanın boynuzlarına bağlanıp, sonra ipi boynun üzerinde, omuz hizasına getirilip göğsünden bir kere doladıktan sonra aynı şekilde sırtından alınıp karın bölgesinden bir daha bağlayıp geriye doğru çekildiğinde hayvan kısa sürede kendiliğinden yatmaktadır. Bu teknikle kurbanlık hayvan hem rahat bir şekilde yatırılıp eziyet çekmemiş olur, hem de çevresine zarar veremez" diye konuştu.