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Kurban uyarısı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kredi kartı ile kurban satın alma, banka kredisi ile kurban kesimi ile ilgili olarak, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvalarını hatırlatarak, kurban kesiminde faize bulaşılmaması gerektiğini söyledi.

Kurban uyarısı

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kredi kartı ile kurban satın alma, banka kredisi ile kurban kesimi ile ilgili olarak, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvalarını hatırlatarak, kurban kesiminde faize bulaşılmaması gerektiğini söyledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Kurban uyarısı

Müftü Salih Sezik, “Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir” dedi.
Müftü Sezik, ister vacip, isterse nafile olarak kurban kesecek kimsenin, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabileceğini belirtti. Sezik, ‘’Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faizli işlem yapma yasağını işlediği için günaha girmiş olur.  Bu itibarla kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir” ifadelerini kullandı.
Müftü Sezik, kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadet olduğunu, bu amacın ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşebildiğini hatırlattı. Müftü Sezik, ‘’Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Dolayısıyla taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur” diye konuştu.

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