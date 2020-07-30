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Kurban pazarı hareketlendi

Kurban satış merkezlerinde, bayram öncesinde yoğunluk yaşandı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 17:41
Kurban pazarı hareketlendi

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kaymakam Mustafa Demir ile birlikte canlı hayvan pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Pazar alanındaki yoğunluk dikkat çekti.
Pazar alanındaki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın ve Kaymakam Demir, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. İçinde bulunduğumuz salgın dönemine dikkat çeken Yalçın ve Demir, maske ve mesafe kuralını bir kez daha hatırlattı. Vatandaşların belirlenen kurallara azami şekilde uymaları noktasında uyarılarda bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
AkdağmadeniKurbanBayramBelediye BaşkanıNezih Yalçın
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