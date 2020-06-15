SARAYKENT Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, Kaymakamlık ile birlikte 2002 yılı kurban organizasyonu çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Başkan Dinçsoy, ‘’Bütün insanlığa örnek ve teşvik olunacak bu güzel anlamlı organizasyonun bir ilke imza atılacağını gururla ifade etmek isteriz. Umut ediyoruz ki, bütün dernekler bu anlamlı organizasyonu bir an önce uygulamaya başlarlar’’ dedi.

Dernek Başkanı Dinçsoy, hedeflerinin 300 canlı kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine teslim etmek olduğunu belirterek, son bir aydır yapılan titiz çalışmalar neticesinde dernek aracılığı ile

160 canlı kurbanı hayırseverlerin katkısıyla peşin olarak satın alınarak, sözleşmesinin yapıldığını, ön ödemelerin yapıldığını anlattı. Dinçsoy, organizasyona destek verip, katkı sağlayanlara teşekkür etti. Dinçsoy, ‘’Burada bizi en çok mutlu edecek şey ise, canlı kurbanlarımızın gerçek ihtiyaç sahipleriyle buluşacak olmasıdır. Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği ‘Canlı Kurban Dağıtımı’ hizmeti ile kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız, derneğimize ait Kurban Hesabına yapacakları bağışla Saraykent Esnafımızdan İslam’a uygun, veteriner kontrolünde kulak küpe numarası belli, sağlık taraması yapılmış kurbanlıklar alınarak, kaymakamlık ve dernekten görevli arkadaşlar tarafından İslami esaslara göre dağıtılıp, ihtiyaç sahiplerine bayramdan önce ulaştırılacaktır’’ diye konuştu.