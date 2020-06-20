Kurban kestiler

ÇEKEREK ilçesinin Özükavak Beldesi’nde bu yıl yağmur duası, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerde yapıldı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yağmur duası için kurban kestirdi. Daha sonra kurban etinden yapılan bulgur pilavı konutlara dağıtıldı, evlerden dualar edildi. Başkan Ünal, ‘’Ülkemizde korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren beldemizde de gerekli önlemleri aldık. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde bu yıl ki yağmur kurbanımızı eda etmiş bulunmaktayız. Mevla’m kestiğimiz kurbanımızı kasabamızda bulunan yağmur baba türbemizin yüzü gözü hürmetine kabul eylesin’’ dedi.