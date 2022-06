Kurban bilgilendirmesi yapıldı

Toplantıya, İl Müftüsü Ali Gülden, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Yakup Öztürk, Müftü yardımcıları ve personeller katıldı. Kuran tilavetiyle başlayan toplantıda açılış konuşmasını İl Müftüsü Gülden gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilip yapılması istenen kurban bilgilendirme toplantısı ile ilgili Gülden, “Geçen süreç içerisinde geçen yılki vekâletle kurban uygulamasında yüzde 25 oranında bir artış sağladık. Bu sizlerin sahada ortaya koyduğu gayret, çaba, destek sonucu ortaya çıktı. Bu sebeple her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

TÜRKİYE SIRALAMASINDA 23’ÜNCÜ

Geçen Ramazan ayı içerisinde zekât, fitre, fidye anlamında vatandaşların hayırlarının başkanlıkça önce ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok köşesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına değinen Gülden, “Ağırlıklı olarak da zekât, fitre ve fidyelerinde illerinde kendi bünyelerinde, kendi ihtiyaç sahiplerinde kullandığı bir süreci hep beraber geçirdik. Burada da Türkiye sıralamasında Ramazan sonrası girdiler hariç tutulduğunda 23’üncü sırada tamamladık. Daha sonra bu rakam 27’ye taştı. Ramazan Bayramından sonraki giren girdilerle beraber. Son paylaşımdaki 23’üncü sıra bizim için önemli sıraydı. Yozgat açısından bakıldığında. Yozgat’ın nüfus oranı, Yozgat’ın mali anlamdaki imkânları dikkate alındığında, nüfusa belki oranlandığında bir-iki-üçüncü sıraya yerleştiğimizi söyleyebiliriz. Tabi bu ilimiz anlamındaki bir başarıydı. Sadece il merkeziyle sınırlı değil. Hem ilçelerimizde sizin gibi hizmet üreten hocalarımıza hem sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu senede geçen yılki yakaladığımız ivmeyi, vekâlet ve kurban noktasında, o yüzde 25 oranının da üstüne doğru taşımak suretiyle vatandaşımızın hayrını, hasenatını, Kur’an’ını, yardımını, desteğini gerçek manada dokunulması gereken kitlelere ulaştırma noktasında her birimiz Delâilü'l-Hayrât olma noktasındaki sorumluluğumuzu en iyi şekilde ifa edeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

‘YAPTIĞIMIZ İŞ İBADET

REHBERLİĞİ’

Sahada bu işe ne kadar sahip çıkar, ne kadar dokunurlarsa, vatandaşların bu anlamda ki katkılarının ve desteklerinin artacağını ifade eden Gülden, devletin sadece Türkiye’de değil, dünyanın her bir köşesinde Türkiye adına ulaştırılan yardımlar için her çalışanın bu anlamdaki desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Gülden, Özellikle bu sene birazda kurban girdilerinin ülke içerisindeki karşılıklarının yükselmesinin de hesaba katıldığında, vekâletle kurban kestireceklerin rakamının geçen yıla göre daha yukarda olmasının beklendiğini vurguladı. Gülden, “İşte bu beklentinin içini de biz her birimiz sahamızda, camide görevli hocalarımız cami cemaatine düzgün, uygun bir dille anlatıp davet etmek suretiyle, kuran kurslarımızdaki hoca hanımlarımızda kendi öğrencileri olsun olmasın mahallelerindeki hitap ettikleri hanım kitleye bunu uygun bir dille ulaştırdıklarında inşallah halkımızın bu anlamdaki ibadet icrasına da en güzel şekilde rehberlik etmiş olacağız. Çünkü yaptığımız iş ibadet rehberliğidir. Bunu biz camide, hac hazırlığı oluyor hacda, hacca gitmek suretiyle, zekât devreye giriyor, zekâtla yapıyoruz. Bunu biz kurban geliyor, kurban anlamında ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bizin istihdamımız, rızkımız, görevimiz bu anlamdaki rehberlikleri de yerli yerinde yapmak ve yaptırmaktan geçiyor. Çünkü biz İslam’ın sadece namaz şartıyla görevli insanlar değiliz. Biz İslam’ın sadece Kur’an öğretin şartıyla görevli insanlar değiliz. İslam’ın şartının 5 maddesine de eşit derecede sahip çıkıp 5’inide toplumda görünür hale getirip, yerli yerinde ifa edilmesine rehberlik etmek gibi bir görevimiz var. Bunu yaptık. Bundan sonrada en iyi şekilde yapacağımıza, yapacağınıza inanıyorum. Bu sene inşallah geçen senenin çok üstünde gayret ve çabayla bu süreci tamamlayacağınıza inanıyorum” dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Başkanlık Müftüsü Yakup Öztürk, slayt gösterisi ile birlikte katılımcıları bilgilendirdi. ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ parolası ile hareket ettiklerini ifade eden Öztürk, amaç ve hedeflerinden bahsederek kurban kesimi, kimlerin kesebileceği gibi birçok başlık altında katılımcılara bilgilendirmek amacıyla sunum gerçekleştirdi. Sema Nur Koçaker