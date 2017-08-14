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Kurban bereketi

Yozgat’ta Türk Kızılayı’nın, “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganı ile yürüttüğü 2017 yılı “Vekaletle Kurban Kesimi” için bağışları kabul etmeye başladı. 

Kurban bereketi

Yozgat’ta Türk Kızılayı’nın, “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganı ile yürüttüğü 2017 yılı “Vekaletle Kurban Kesimi” için bağışları kabul etmeye başladı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Ağustos 2017 Pazartesi 07:05
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Kurban bereketi

Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek tüm Yozgatlıları ‘Vekaletle Kurban’  kesimine davet etti. İlker, Yazıişleri Müdürümüz Tarık Yılmaz’a, ‘Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün’ sloganı ile yürütülen kampanyanın içerikleri hakkında bilgi verdi.
Bu yıl Türk Kızılayı’nın Vekalet bedel ücretlerinin yurt içinde 735 TL, yurtdışında ise 500 TL olarak belirlendiğini belirten İlker; “Vekalet kabulleri 31 Ağustos’a kadar devam edecektir. Vekalet vermek isteyenlerin Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanlığı’mızdan makbuz karşılığı ile elden vekalet ücretlerini verebilecekleri gibi Türk Kızılayı internet sayfası üzerinden Vekaletle Kurban menüsünü kullanarak, tüm bankalardaki ve PTT Şubelerindeki Kızılay hesaplarından ve 168 Çağrı Merkezimiz aracılığıyla vekaletlerini verebilirler. Vekalet verilen kurbanlıkların yurt içinde kesimi yapılacak olanlar, Et ve Süt Kurumu kombinalarında, veteriner hekimlerin gözetiminde, din görevlilerinin dini vecibeler yerine getirilerek ve noter huzurunda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak kesim süresi içerisinde kurbanlar kesilecektir. Kesilen kurbanların etleri Et ve Süt Kurumu tarafından 800 gr. lık konserveler haline getirilerek özellikle Ramazan ayında olmak üzere Türk Kızılayı Şubeleri aracılığıyla bütün yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Yurtdışında ise 30 ülkede yine Türk Kızılayı’nın kesim ekipleri tarafından kesilen kurbanlıkların etleri vekalet sahipleri adına yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılacaktır” dedi. 
İlter ayrıca, Tüm İslam aleminin ve ülkemizin Kurban Bayramını şimdiden tebrik ederek, kesilen kurbanların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

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