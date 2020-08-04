KURBAN BAYRAMINI KUTLADIK

YOZGAT Valisi Ziya Polat’ın ev sahipliğini yaptığı Kurban Bayramı resmi bayramlaşma programına Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, Ali Keven, Ethem Sedef, daire müdürleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programının ardından Vali Ziya Polat, Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ethem Sedef ile birlikte Muslubelen Uygulama noktasında görev yapan emniyet mensupları ve Topçu Göleti Mevki Uygulama Noktasında görev yapan jandarma personelini ziyaret edip, bayramını kutladı. Vali Polat ve Milletvekilleri, sürücülere çikolata ikram edip, hayırlı yolculuklar dileyerek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.