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Kurban alacaklara mobil destek

YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alacak vatandaşların, sağlıklı hayvanlar alabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla ‘mobil’ sistemden yararlanılabileceği açıklandı.

Kurban alacaklara mobil destek

YAKLAŞAN Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alacak vatandaşların, sağlıklı hayvanlar alabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla ‘mobil’ sistemden yararlanılabileceği açıklandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Kurban alacaklara mobil destek

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarında başarının en önemli şartının kontrollü hayvan hareketi olduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, ‘Bir köy, bir belde, bir ilçe veya il genelinde herhangi bir hayvan hastalığı ile mücadele edilebilmesi için öncelikle bölgedeki hayvan varlığının bilinmesi, tüm hayvanların kayıt altına alınmış olması, hayvan hareket ve sevk işlemlerinin bir kontrol altında yürütülmesi gerekmektedir’ denildi. Kayıt sistemlerine ilave olarak  bakanlık tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren ‘Haysag-Hayvan sağlığı ve refahı’ android mobil uygulamasını geliştirilerek, kullanıma açtığı hatırlatıldı, uygulama ile ‘Türkvet Kayıt Sistemi’nde kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihinin sorgulanabildiği bildirildi. Yaklaşan kurban bayramı münasebeti ile kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde, kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı ‘Kurban Rehberi’ uygulamasını telefonlarına indiren vatandaşların, hayvanın kulak küpe numarası girmesi veya küpe üzerindeki barkod telefona okutulması durumunda hayvanın yaşına ulaşılabileceği, kurban olmaya uygun olup olmadığını sorgulanabileceği bildirildi. 

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KurbanKurbanlıkYozgatIleri GazetesiIleri HaberIleri MedyaYozgat Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü
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