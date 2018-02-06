Kuranlı açılış

Yozgat İl Genel Meclisi, Şubat ayı olağan oturumu, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi’nde Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışını yapan Halil Şahbaz, Afrin’de devam eden operasyonlarda görev alan askere kolaylık ve zafer temennisinde bulunurken, şehit düşenler için de Kuran-ı Kerim okunmasını istedi.

Akdağmadeni İl Genel Meclisi Üyesi, emekli imam hatip Ali Güran şehitler için Kuran okudu, akabinde ise meclis üyeleri şehitler için Fatihalar gönderdi.

Daha sonra ise meclis gündeminde yer alan maddeler görüşülerek, karara bağlandı.

