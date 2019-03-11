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Kur’an okuyarak yarıştılar

YOZGAT, İmam Hatip Ota ve Lise bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımı ile düzenlenen ‘Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışması Bölge birinciliğine ev sahipliği yaptı.

Kur’an okuyarak yarıştılar

YOZGAT, İmam Hatip Ota ve Lise bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımı ile düzenlenen ‘Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışması Bölge birinciliğine ev sahipliği yaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Kur’an okuyarak yarıştılar

Yarışmada Samsun’dan gelen öğrenciler birinci oldu. Yozgat Belediye Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmaya Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Trabzon, Amasya, Giresun, Rize ve Yozgat’ta yapılan yarışmalarda birinci olan öğrenciler katıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen böylesine güzel bir yarışmada sizlerle ve öğrencilerimizle birlikte hemhal olmak, kardeşlik duygusunu pekiştirmek ve geliştirmek ve bu yönde yapılacak olan çalışmaları da bizden sonra gelecek nesillerin motivasyonuna vesile kılmak için bu tip organizasyonları yürekten  önemsiyor ve değerli buluyoruz. Bizlere bu günleri bahşeden Cenab-ı Allah´a hamdediyoruz.  Bu yarışmanın kaybedeni olmadığı gibi kazanını çoktur. Tüm öğrencilerimizi birinci ilan ederek tebrik ediyor, yarışmaya emek ve katkı sağlayan ve öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
Yozgat’ın ev sahibi, Samsun’un Büyükşehir olması nedeniyle ikişer yarışma ile katıldığı yarışmada, gençler Kur’an-ı Kerim’i en güzel biçimde okuyabilmek için ter döktü. Yarışma sonunda Ortaokullarda Samsun Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu’ndan Mehmet Emin Sapancı, liselerde ise Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Doğukan Korucu birinci oldu ve Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini ve katılım belgelerini Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı verdi.
 

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