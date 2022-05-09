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Kur’an Kursuna devam

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Kur’an-ı Kerim kursu devam ediyor.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:38
Kur’an Kursuna devam

Vasfıbey Mahallesi, Yanık, Kıyılı ve Hanözü Köylerinde açılan Kur’an-ı Kerim kursları yoğun katılım ile devam ediyor. Özellikle ramazan ayında artan kursiyer sayısı ile yoğun bir ilginin oluştuğu Kur’an-ı Kerim kursunda kursiyerler birer hafız olabilmek için Kur’an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyorlar. Kadışehri Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Kur’an-ı Kerim kursuna devam eden kursiyerler, kendi köylerinde açılan kurstan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kadışehri Halk Eğitim Merkezi yetkililerine de teşekkür eden kursiyerler, ‘’Camilerde minik yavrularımız Kur’an-ı Kerim öğrenirken, bizlerde Kadışehri Halk Eğitim Merkezi sayesinde Kur’an-ı Kerim öğrenmeye başladık’’ dediler. 

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