Kur’an Kursuna devam

Vasfıbey Mahallesi, Yanık, Kıyılı ve Hanözü Köylerinde açılan Kur’an-ı Kerim kursları yoğun katılım ile devam ediyor. Özellikle ramazan ayında artan kursiyer sayısı ile yoğun bir ilginin oluştuğu Kur’an-ı Kerim kursunda kursiyerler birer hafız olabilmek için Kur’an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyorlar. Kadışehri Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Kur’an-ı Kerim kursuna devam eden kursiyerler, kendi köylerinde açılan kurstan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kadışehri Halk Eğitim Merkezi yetkililerine de teşekkür eden kursiyerler, ‘’Camilerde minik yavrularımız Kur’an-ı Kerim öğrenirken, bizlerde Kadışehri Halk Eğitim Merkezi sayesinde Kur’an-ı Kerim öğrenmeye başladık’’ dediler.