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Kur’an kursu binası yükseliyor

Sorgun Müftülüğü tarafından projelendirilip, hayırsever tarafından arsa bağışında bulunulan Bedirbaba Mahallesi’ndeki 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu binası inşaatı hızla yükseliyor.

01 Aralık 2020 Salı 00:22
Kur’an kursu binası yükseliyor

SORGUN İlçe Müftülüğü tarafından yapımı planlanan, Fuat Meriç tarafından da Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlanan arsa üzerinde inşaatına başlanılan 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu binası inşaatı yükseliyor. Geçtiğimiz Eylül ayının sonlarına doğru temeli atılan binanın kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Sorgun ilçesinde 6 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu’nun bulunduğu, bu kurslarda yüzlerce çocuğun yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile tanışıp, ‘Değerler Eğitimi' adı altında dini bilgiler öğrendikleri kaydedildi. 

Son Güncelleme: 02.12.2020 11:01
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