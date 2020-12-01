Kur’an kursu binası yükseliyor

SORGUN İlçe Müftülüğü tarafından yapımı planlanan, Fuat Meriç tarafından da Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlanan arsa üzerinde inşaatına başlanılan 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu binası inşaatı yükseliyor. Geçtiğimiz Eylül ayının sonlarına doğru temeli atılan binanın kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Sorgun ilçesinde 6 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu’nun bulunduğu, bu kurslarda yüzlerce çocuğun yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile tanışıp, ‘Değerler Eğitimi' adı altında dini bilgiler öğrendikleri kaydedildi.