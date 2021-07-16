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Kur’an Kursu binası tamamlandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Müftülüğün girişimi ile 2020'de inşaatına başlanan Bedir Baba Mahallesi'ndeki Musa Miyase Meriç Kur’an Kursu binası tamamlandı.

16 Temmuz 2021 Cuma 00:35
Kur’an Kursu binası tamamlandı

Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, inşaatı tamamlanan binanın kısa sürede hizmete gireceğini belirterek, "Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan kurs binamızın yeri Musa ve Miyase Meriç tarafından bağışlandı. Binamız ise diğer hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapıldı. Kursumuzda 4-6 yaş çocuklarımız eğitim alacak. Kreş gibi de düşünülebilir" dedi. Kayış, kurs binasının ihata duvarının masraflarını hayırsever vatandaşların üstlendiğini, yapım işini üstlenen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde görevli usta öğretici Talip İlbaş'ın, Türk kültür ve medeniyetinin güzel örneklerini bahçe duvarına taşıdığını sözlerine ekledi. (aa)

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Kur’an Kursu Binası Tamamlandı
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