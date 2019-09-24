Kur’an Kursu başladı

Çandır Müftülüğü bünyesindeki kursun açılışı Kur’an tilavetiyle başladı. Küçük yaşta Kur’an öğrenmenin önemine değinilerek, katkısı bulunanlara teşekkür edildi. Kursa katılan çocuklara, İslam dininin değerlerini öğrenmelerinin yanı sıra, Allah'ı sevgi temelinde tanıyabilmesi, yaradılışı fark etmesi, Hz. Muhammed'in (S.A.V) kişiliğini, karakterini tanıması, sevip rol model almasına yönelik eğitimlerin de verildiği bildirildi. Sağlıklı bir din ve ahlak gelişimi göstermesi, yaşları gereği ihtiyaç duydukları diğer gelişim süreçlerine de katkıda bulunulmalarının amaçlandığı kursun bu yönde tefrişinin yapılarak, kreş ve anaokulunu aratmayacak şekilde dizayn edildiği ifade edildi.