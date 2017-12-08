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Kur’an Kursu açıldı

AYDINCIK ilçesinin Kocabekiroğlu köyünde, Kaymakamlık, Müftülük ve hayırsever vatandaşların katkıları ile restore edilen eski okul yerleşkesi, bayanlara yönelik Kur’an Kursu olarak düzenlenip, açılışı törenle yapıldı.

Kur’an Kursu açıldı

AYDINCIK ilçesinin Kocabekiroğlu köyünde, Kaymakamlık, Müftülük ve hayırsever vatandaşların katkıları ile restore edilen eski okul yerleşkesi, bayanlara yönelik Kur’an Kursu olarak düzenlenip, açılışı törenle yapıldı.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Kur’an Kursu açıldı

Kaymakam Yavuz Akyol, İlçe Müftüsü Muhammed Aktaş, bazı kurum amirleri ile köy sakinlerinin katıldığı törenle açılışı yapılan kurs binasında, dualar okundu.
Kaymakam Yavuz Akyol, ‘Bu hayra vesile olan herkese teşekkür ederim. Böyle bir kursun açılmasının köy sakinleri için bir fırsattır. Kur-an Kursu vesilesiyle Kutsal Kitabımız Kur-anı Kerim’in daha iyi anlaşılacak, feyzinden faydalanılacaktır’ dedi. 

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