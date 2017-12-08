Kur’an Kursu açıldı

Kaymakam Yavuz Akyol, İlçe Müftüsü Muhammed Aktaş, bazı kurum amirleri ile köy sakinlerinin katıldığı törenle açılışı yapılan kurs binasında, dualar okundu.

Kaymakam Yavuz Akyol, ‘Bu hayra vesile olan herkese teşekkür ederim. Böyle bir kursun açılmasının köy sakinleri için bir fırsattır. Kur-an Kursu vesilesiyle Kutsal Kitabımız Kur-anı Kerim’in daha iyi anlaşılacak, feyzinden faydalanılacaktır’ dedi.