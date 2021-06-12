Kur’an kurslarında dini eğitim

Yozgat’ta 4-6 yaş grubu çocuklar Kur’an Kerim kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde açılan kurslara 778 çocuk eğlenerek Kur’an-ı Kerim öğreniyor. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, 4-6 yaş grubu çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmelerini önemsediklerini söyledi. Gülhan, il genelinde 35 Kur’an Kursuna 778 çocuğun devam ettiğini bildirdi. Müftü Gülden, Yozgat Merkezde Abdülhamithan, Yimev ve İdris Duyar olmak üzere 3 Kur’an Kursu’nda 215 çocuğun bulunduğunu bildirdi. Gülden, Akdağmadeni’nde 4 Kura’an Kursu’nda 56, Boğazlıyan’da 3 Kur’an Kursu’nda 39, Çandır’da bir Kur’an Kursu’nda 14, Çayıralan’ta bir Kur’an Kursu’nda 13 kursiyerin eğitim aldığını kaydetti. Gülden, Çekerek’te 2 Kur’an kursunda 27, Kadışehri’nde bir Kur’an Kursu’nda 14, Saraykent’te 2 Kur’an Kursu’nda 21, Sarıkaya’da 7 Kur’an Kursu’nda 99, Sorgun’da 7 Kur’an Kursu’nda 192, Şefaatli’de bir Kur’an Kursu’nda 14, Yenifakılı’da bir Kur’an Kursu’nda 9, Yerköy’de 2 Kur’an Kursu’nda 65 öğrencinin bulunduğu açıkladı. Çocukların kurslarda erken yaşta aldıkları bilgilerle gelecekte daha faydalı bireyler olacağının altını çizen Müftü Gülden, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız hem eğitimde hem de dini bilgiler konusunda donanımlı olarak yetişiyorlar. Burada aldıkları eğitimle milli, manevi ve kültürel değerlerini bilen bireyler olarak yetişecekler” ifadelerine yer verdi. Müftü Gülden, kurslarda çocukların Kur’an eğitimi çeşitli dini bilgiler ve ahlaki eğitim gördüklerini sözlerine ekledi.