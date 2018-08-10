Kur’an Kurslarına ziyaret

Kaymakam Akyol, açılan kurslarda Kur’an-ı Kerim okunması, dini bilgilerin verilmesi ile birlikte milli ve manevi duyguların pekişmesi için temel bilgiler verildiğini söyledi. Kaymakam Akyol, ‘’Daha yaşanılır bir toplum olabilmek için gerekli olan ahlak kuralları, iyi vatandaş olabilmenin gerekliliği gibi konular da verilmektedir. Her anlamda topluma yararlı insan yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Kurs veren hocalarımız, öğrencilerimiz ve duyarlı ailelere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Akyol, Camilerde Kur’an Kursu’na gelen öğrencilerle sohbet etti, dondurma ikramında bulundu.