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Kur’an Kurslarına ziyaret

AYDINCIK ilçesinde Kaymakam Yavuz Akyol, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, İlçe Müftüsü Cemil Meriç, İl Meclis Üyesi Emin Ünlü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Keskin ile birlikte Baydiğin Beldesinde açılan Yaz Dönemi Kur'an Kurslarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kur’an Kurslarına ziyaret

AYDINCIK ilçesinde Kaymakam Yavuz Akyol, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, İlçe Müftüsü Cemil Meriç, İl Meclis Üyesi Emin Ünlü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Keskin ile birlikte Baydiğin Beldesinde açılan Yaz Dönemi Kur'an Kurslarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:39
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Kur’an Kurslarına ziyaret

Kaymakam Akyol, açılan kurslarda Kur’an-ı Kerim okunması, dini bilgilerin verilmesi ile birlikte milli ve manevi duyguların pekişmesi için temel bilgiler verildiğini söyledi. Kaymakam Akyol, ‘’Daha yaşanılır bir toplum olabilmek için gerekli olan ahlak kuralları, iyi vatandaş olabilmenin gerekliliği gibi konular da verilmektedir. Her anlamda topluma yararlı insan yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Kurs veren hocalarımız, öğrencilerimiz ve duyarlı ailelere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Akyol, Camilerde Kur’an Kursu’na gelen öğrencilerle sohbet etti, dondurma ikramında bulundu.

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