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Kur’an kurslarına kayıt uyarısı

Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an kursuna kayıt uyarısında bulunuldu.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:59
Kur’an kurslarına kayıt uyarısı

SORGUN İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, bu yıl camilerde yaz Kur'an kurslarının Diyanet TV üzerinden verileceğini söyledi. Kayıtların başladığını, Diyanet TV’de yayın saatini kaçıran öğrencilerin, geçmiş bölümlere ait eğitim videolarını Diyanet TV Youtube kanalından izleyebileceklerini ifade eden Kayış, başvuruların internet üzerinden yapılabileceğini aktardı. Kayış, Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden yayınlanacak yaz Kur'an kursu eğitimlerine katılmak isteyen öğrencilerin, internet üzerinden kayıt işlemlerini yaptırmasının ardından İlçe Müftülüğüne gelerek Kur'an kursu ders kitaplarını alabileceklerini ifade ederek, "Öğrencilerimiz isterse internet üzerinden bilgisayar veya tabletlerine bu dersleri PDF olarak indirebilecek. Kurs 6 hafta sürecek." dedi.

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Kur’an Kurslarına Kayıt Uyarısı
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