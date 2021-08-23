KUR’AN KURSLARI TAMAMLANDI

Yozgat İl genelinde bu yıl okulların tatile girmesiyle birlikte açılan miniklere yönelik Yaz dönemi Kur’an Kursları eğitim çalışmalarını tamamladı. Yozgat İl genelinde açılan kurslara 9 bin 895 erkek, 8 bin 153 kız olmak üzere toplamda 18 bin 48 kursiyer devam etti. Yozgat İl Merkezinde açılan kurslara 2 bin 180 erkek, bin 866 kız olmak üzere 4 bin 46 kursiyer devam etti. Akdağmadeni ilçesinde bin 25 erkek, 751 kız bin 776 kursiyer, Aydıncık ilçesinde 302 erkek, 225 kız, 557 kursiyer, Boğazlıyan’da 534 erkek, 588 kız, bin 122 kursiyer, Çandır’da 141 erkek, 106 kız, 247 kursiyer, Çayıralan’da 230 erkek, 151 kız, 381 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Çekerek’te 573 erkek, 424 kız, 997 kursiyer, Kadışehri’nde 412 erkek 387 kız, 790 kursiyer, Saraykent’te 377 erkek, 391 kız, 768 kursiyer, Sarıkaya’da 926 erkek, 627 kız, bin 553 kursiyer, Sorgun’da bin 917 erkek, bin 584 kız, 3 bin 501 kursiyer kurslara katıldı. Şefaatli’de 402 erkek, 266 kız, 668 kursiyer, Yenifakılı’da 113 erkek, 126 kız, 239 kursiyer, Yerköy’de 763 erkek, 670 kız, bin 433 kursiyer kurslardan mezun oldu.

BOĞAZLIYAN: Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Kaymakam Fatih Gülnar, İlçe Müftülüğü tarafından Mevlana Camii'nde açılan, kız-erkek 120 öğrenciye yönelik Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği 2021 Yılı Yaz Dönemi Kuran Kursunu ziyaret etti. Gülnar, kurs hocalarından bilgi aldı. Kursun son günü olması akıbetiyle öğrencilere hediyeler dağıttı.

ŞEFAATLİ İlçesinde Yaz Kur'an Kursları sona erdi. İlçe Müftülüğü tarafından yapılan paylaşımda, ‘’Emek veren tüm hocalarımıza, velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize iman ve istikamet üzere bir hayat geçirmelerini diliyor ve vatanına, milletine ve ümmet-i Muhammed’e faydalı olmalarını temenni ediyoruz’’ denildi.

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde de Yaz Etkinlikleri kapsamında kurs açıldı. Dini İlimler Atölyesi’nde açılan Kuran-ı Kerim eğitimi tamamlandı. Kuran-ı Kerim’e geçen gençlere hediyeler verildi.

