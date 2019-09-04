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Kur’an Kursları başlıyor

ŞEFAATLİ Müftülüğü, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu eğitimleri için kayıtların 9 Eylül itibariyle başlayacağını duyurdu.

Kur’an Kursları başlıyor

ŞEFAATLİ Müftülüğü, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu eğitimleri için kayıtların 9 Eylül itibariyle başlayacağını duyurdu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Kur’an Kursları başlıyor

Okul öncesi çocuklara sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için kursların oluşturulduğu belirtilerek, ‘Kurslarımız, Kur'an Kursu öğreticileri ve okul öncesi öğretmenleri tarafından programın belirlenip, değerler eğitimini esas alan bir eğitim programı ile hayata geçirilecektir’ denildi. 2013 yılında 10 pilot bölge ile başlayan eğitimlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en önemli yaygın din eğitimi programları arasında yerini aldığı, bugüne kadar İl ve İlçe merkezlerinde aktif olarak sayıları artan 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarının, çocuklara verimli, sağlıklı hizmet vermeye devam ettiği hatırlatıldı. Şefaatli ilçesi Yenimahalle Kur'an Kursu binasının birinci Katında 4-6 yaş Kur'an Kursu, ikinci Katında ise bayanlara özel Kur'an Kursu olarak hizmet verileceği, kayıtlar 9 Eylül tarihi itibariyle başlayacağı bildirildi.

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