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Kur’an-ı öğrendiler

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Namık Kemal Ortaokulu bünyesinde verilen eğitimlerin ardından Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 00:31
Kur’an-ı öğrendiler

İftar programına Belediye Başkanı Nezih Yalçın, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Namık Kemal Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ümit Koçyiğit tarafından çocukların dini, ahlaki gelişimlerini desteklemek, çocuklara değerler eğitimi vermek ve gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlanması amacıyla verilen eğitimde 55 öğrenci Kur’an-ı Kerim’e geçti. Eğitimini tamamlayan öğrencilere iftar sonrası başarı belgesi verildi. Ramazan ayının son günlerinde Kur’an-ı Kerimi öğrenmek için çaba harcayan gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yalçın, “Peygamberimiz (S.A.V) dünyadaki en hayırlı insanı tarif ederken sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir buyurmuştur. Sizler dünyadaki en hayırlı insanlar arasında yer alan genç kardeşlerimizsiniz. Sizlerle bu mukaddes ayda bir araya gelmekten, sofralarımızı paylaşmaktan, beraberlik içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin dini ve ahlaki gelişimine katkı sunan Okul Müdürümüz Haydar Yurdakan başta olmak üzere, değerli hocalarımız Ümit Koçyiğit, Zübeyir Murat Okur, Yusuf Deliler, Mustafa Kaplan ve Süleyman Demiryürek hocalarıma ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
Düzenlenen iftar programı İlahiler, salavatlar ve dualar eşliğinde sonlandırıldı.

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