Kur’an da Aile

Eski Askerlik Şubesinde, Yozgat İl Müftülüğü Vaizi Saliha Gülnur Uzuner tarafından düzenlenen söyleşide, Kur’an da bulunan aile örneklerinden bahsedilerek, peygamberlerin aile hayatlarından örnek verildi. Ailenin önemi ve değerinden bahseden Uzuner, aile hayatında yaşanan sıkıntılar için Allah'ın bir reçetesi olduğunu ve bunun için Kur’an-ı Kerim’e bakmak gerektiğini vurguladı. Uzuner, peygamberlerin çocukları, eşleri ve ebeveynleri ile ilgili yaşamlarından örnekler vererek, ‘’Bu dünyaya sadece yeyip, içmek, gezmek ve üremek için gelmedik. Ailemizden, akrabalarımızdan ve elimizin dokunduğu her yerden sorumluyuz. Kur’an-ı Kerimi evimizin en güzel yerine, en güzel şekilde asıyoruz ama açıp içine bakmamız lazım. Kur’an-ı Kerimde aile hayatıyla ilgili pek çok bilgi mevcut. Boşanma ile ilgili ayetler var. Allah boşanma kararı aldığınızda eşlerinizi, çocuklarınızı mağdur etmeyin diyor’’ dedi. •Sümeyye İlhan•