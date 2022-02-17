Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kur’an da Aile

Yozgat Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak her çarşamba düzenlenen söyleşide, ‘Kur’an da Aile Örnekleri’ adlı konu ele alındı.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:29
Kur’an da Aile

Eski Askerlik Şubesinde, Yozgat İl Müftülüğü Vaizi Saliha Gülnur Uzuner tarafından düzenlenen söyleşide, Kur’an da bulunan aile örneklerinden bahsedilerek, peygamberlerin aile hayatlarından örnek verildi. Ailenin önemi ve değerinden bahseden Uzuner, aile hayatında yaşanan sıkıntılar için Allah'ın bir reçetesi olduğunu ve bunun için Kur’an-ı Kerim’e bakmak gerektiğini vurguladı. Uzuner, peygamberlerin çocukları, eşleri ve ebeveynleri ile ilgili yaşamlarından örnekler vererek, ‘’Bu dünyaya sadece yeyip, içmek, gezmek ve üremek için gelmedik. Ailemizden, akrabalarımızdan ve elimizin dokunduğu her yerden sorumluyuz. Kur’an-ı Kerimi evimizin en güzel yerine, en güzel şekilde asıyoruz ama açıp içine bakmamız lazım. Kur’an-ı Kerimde aile hayatıyla ilgili pek çok bilgi mevcut. Boşanma ile ilgili ayetler var. Allah boşanma kararı aldığınızda eşlerinizi, çocuklarınızı mağdur etmeyin diyor’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Kur’an Da AileYozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberYozgat BelediyesiCelalKöseEşiNagihanKöseçarşambaSohbetleriKadınKuranAileörnekleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi liseye müzik sınıfı
Tarihi liseye müzik sınıfı
Çiçek’i de unutmadılar
Çiçek’i de unutmadılar
Varank’a Yozgatlı ziyareti
Varank’a Yozgatlı ziyareti
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
BAŞVURU SAYISI 12 BİNE YAKIN
BAŞVURU SAYISI 12 BİNE YAKIN
Arabaşı gecesi
Arabaşı gecesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim