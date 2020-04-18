Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357
Flaş Haber
Karantina Sona Erdi!
Kapat

KURALLARA UYUN!

Yozgat Valisi Çakır, video konferans ile düzenlediği basın toplantısında uyarılarda bulundu

18 Nisan 2020 Cumartesi 01:43
KURALLARA UYUN!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile basın toplantısı düzenleyerek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çakır, özellikle sosyal medyada çok sayıda insanın hiçbir kaide kural olmadan basın mensubu gibi çalıştığını, onun da çok yanlış ve kirli bilgiye neden olduğunu söyledi. Doğru bilgilin aktarılması yönünde basın mensuplarına büyük görevler düştüğünü anlatan Çakır, Yozgat'ta korona virüs nedeniyle 2 köyün karantina altında olduğunu söyledi. Korona virüs vakaları hakkında sayı vermeyen Çakır, "Rakamlar günlük düzenli olarak Sağlık Bakanlığımıza bildirilmektedir. En büyük risk, rehavettir. Bizim durumumuz iyi dersek felaket olur. Ortalamalara göre Yozgat'ın durumu iyi diye rehavete kapılmamamız lazım. Hastanelerimizin durumu iyi, yatan hasta olarak ülke ortalamasının altındayız" dedi. Çakır, bu süreçte devlet vatandaş işbirliğinin çok önemli olduğuna değinerek, vatandaşların da çok dikkatli ve temkinli olması gerektiğini bildirdi. 
VEFA DESTEK GRUBU
Yozgat Valisi Kadir Çakır, ‘’Bu süreç sadece kendimizi ilgilendiren, değil bütün topumu ilgilendiren bir süreçtir. Bu nedenle herkesin kurallara uyması gerekiyor. 112 çağrı merkezi ve Vefa Sosyal Destek Grubuna 24 bin 539 çağrı gelmiştir. Bunların 12 bin 811'i bilgi alma amaçlı, 2 bin 117 kişi gıda talebinde bulunmuş bin 694 kişi sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla aramış, 4 bin 902 kişi maaş çektirmek amacıyla, 45 kişi fatura yatırmış, 271 kişi seyahat izin talebinde bulunmuş, 2 bin 719 kişi ise emniyet ve jandarmaya birimlerine yönlendirilmiştir. Sosyal destek ödemeleri kapsamında 11 bin 111 kişiye biner lira ödeme yapılırken, 6 bin 539 kişi ye de önümüzdeki hafta içerisinde biner lira ödeme yapılacak" dedi. İl genelinde 28 Mart'tan itibaren şehir giriş çıkışlarında 51 bin 416 araç içerisinde 91 bin 403 kişinin kontrol edilip ateşinin ölçüldüğünü aktaran Çakır, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kurallara uymayan 456 kişiye 537 bin 320 lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
KURALLARA UYUN!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESAFELi TANITIM!
MESAFELi TANITIM!
Demirer, programların gözdesi oldu
Demirer, programların gözdesi oldu
Şahin’den koruyuculu sedye
Şahin’den koruyuculu sedye
Diziyi Yozgat’tan yönetiyor
Diziyi Yozgat’tan yönetiyor
Tarım, hayvancılık bitti!
Tarım, hayvancılık bitti!
Dere ıslahına başlandı
Dere ıslahına başlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim