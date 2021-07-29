Kurallara uyun!

Yozgat’ın Kadışehri İlçesi Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Hepinizin malumu olduğu üzere Covid19 vakaları çok hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Yaklaşık bir hafta önce 5 bin civarında olan vaka sayısı bugün 20 bin seviyesine ulaştı’’ dedi. Akın, bu rehavetle devam edildiği takdirde okulların açılmasının tehlikeye girebileceği hatırlattı, iş yerlerinin tekrar kapanması, sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündeme gelmesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaması için herkesin üzerine düşeni yapmasını istedi. Akın, ‘’Bu sıkıntılarla karşılaşmamanın tek yolu Aşımızı Olmak... Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına özenle uymaktır. Çocuklarımızın geleceği için Aşımızı olalım. Sevdiklerimizin hayatı için Maske-Mesafe-Temizlik Kuralına mutlaka uyalım. Uymayanları uyaralım’’ ifadelerini kullandı.