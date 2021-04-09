Kurallara uyun!

Maske, mesafe ve temizlik kurallarının tüm dünyada salgınla mücadelede en önemli önleyici tedbir olduğu hatırlatıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid19) salgınının solunum yoluyla çok yüksek bir bulaşıcılığa sahip olduğunun bilinmekte olduğu kaydedildi. ‘’Bu nedenle kişilerin kalabalık ortamlarda bir araya gelmelerini önleyici tedbirlerin alınmasının yanı sıra kişisel açıdan da hijyen kurallarına riayet etme ve maske kullanma büyük önem taşımaktadır. Halihazırda ‘Temizlik, Maske, Mesafe’ kuralları tüm dünyada salgınla mücadelede en etkili önlemler olarak görülmektedir. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımızca konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın farkındalıklarının ve hassasiyetlerinin yükseltilmesi amacıyla çeşitli görseller hazırlanmıştır’’ denildi.