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KURALLARA UYUN!

Covid-19 testi pozitif çıkan Yozgat Belediye Başkanı Köse, tedbir amaçlı sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam ederken, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:45
KURALLARA UYUN!

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Covit-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından başlatılan tedavi süreci Ankara Şehir Hastanesi’nde devam ediyor. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten B:aşkan Köse, yayınladığı mesajında herkesin kurallara uygun hareket etmesini istedi. Belediye Başkanı Köse yaptığı yazılı açıklamasında, halsizlik şikayeti ile 1 Ekim'de başvurduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün izole olmak için evde ailesiyle birlikte karantinaya girdiğini belirtti. Köse, rahatsızlığının artması üzerine tedavisine önce Yozgat Şehir Hastanesi’nde daha sonra da sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde devam edilmekte olduğunu bildirdi. Başkan Köse, ‘’Doktorlarımızın isteği doğrultusunda tedavi için Ankara’ya sevk edildim. Rabbime hamdolsun sağlık durumum iyiye gidiyor. Bu süreç içerisinde arayan soran, dua eden tüm kardeşlerime, değerli büyüklerime, hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa nasip etsin. Bu salgını ciddiye almanızı temenni ediyor, maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle istirham ediyorum. Allah'a emanet olun’’ diye seslendi. 

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KURALLARA UYUN!
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