KURALLAR ANLATILDI

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, çocuklara trafik bilincini aşılamak, onları geleceğe daha da güvenli bir şekilde hazırlamak için eğitim parkının hizmet vereceğini söyledi. Yozgat Valisi Ziya Polat da, Çocuk Trafik Eğitim Parkı olarak kullanılan ancak çağın gerisinde kalmış, eskimiş bu alanın yeri konusunda belediye ile anlaşarak, İçişleri Bakanlığının verdiği talimat ve destekle yenilediklerini aktardı. Polat, ‘’Çocuklarımıza eğlence tadında trafik bilincini aşılamak istiyoruz. Bakanlığımızın trafikte her yıl da iyiye anlayışı ile her türlü trafikle ilgili konularda farkındalığı artırmak, bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdik. Burada da çocuklarımıza trafik bilincini vermek için İl Emniyet Müdürümüzün koordinesinde eğitimlere başladık’’ diye konuştu. Çocuklara sadece Trafik Eğitimi değil, Türkiye’de ilk olarak afet eğitimi, sosyal medya eğitimi, günlük yaşamda nasıl davranılır, tehlikeli kişilere karşı ne yapmak gerekir, bunların da eğitiminin vereceğinin altını çizdi. Polat, ‘’Salgınla ilgili temizlik, maske, mesafe eğitimi verilecek. Çocuklarımıza hayata hazırlanma, hayata atılmada ön bilgileri burada trafik eğitiminin yanında vermeyi planladık. Bu konuda Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarmamız, AFAD İl Müdürlüğümüz ve 112 ortaklaşa bir komisyon kurarak Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde eğitimlere başladık. Bunu sadece il merkezi olarak değil, ilçelerden de çocuklarımızı getirip Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğlenerek öğrenmeyi, eğlenerek hayata adım atmayı, yaya öncelikli trafiği öğretmeyi amaçladık’’ ifadelerini kullandı. •Sümeyye İlhan•