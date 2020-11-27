TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'deki kuraklık riskinin azaltılması ve yönetilmesi amacıyla bu yıl 15 havza için kuraklık yönetim planlarını hazırlarken gelecek yıl 7 havza ölçeğinde bu çalışmaların yapılmasını, 2023'e kadar 25 havzada söz konusu planların tamamlanmasını hedef edindi. Bu kapsamda, Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Fizibilite Etüdü ve Çevresel, Sosyal Değerlendirme Çalışmaları da bir süre önce start aldı. Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ile belirlenen 25 Ulusal Nehir Havzasından birisi olan ‘Yeşilırmak ve Kızılırmak’ havzalarında bulunan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili il adımlar atıldıktan sonra çalışmaların devam ettiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan raporda, tarımsal kuraklıkla mücadelede yeterli kapasiteye ulaşmış kurumsal bir yapıyı geliştirmek, kuraklığın tarıma olumsuz etkilerini azaltmak veya önlemek amacıyla 2018-2022 yıllarını kapsayan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırlayarak uygulamaya koyduğu kaydedildi. Plan kapsamında, tarım sektörünün iklim değişikliğine karşı uyum sağlaması, verim kaybının minimize edilmesi, gıda güvenliğine katkıda bulunması amacıyla tarımsal faaliyet kaynaklı sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve azaltılmasına yönelik faaliyetler belirlenerek sürdürülebilir arazi yönetimi ve iklim dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları yapılıyor. Orman alanlarında, tarım arazilerinde, mera alanlarında, sulak alanlarda, yerleşim yerlerinde ve diğer arazilerde, arazi kullanımı ve kullanım değişikliği ile ormancılıktan kaynaklı sera gazı emisyonları ve yutakların hesaplamaları yapılarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasına raporlandı.