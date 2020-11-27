Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1342
ALTIN
457.747
DOLAR
7.8750
STERLİN
10.5089
EURO
9.3788

Kuraklıkla mücadele

Türkiye'deki kuraklık riskinin azaltılması ve yönetilmesi amacıyla bu yıl ülkenin dört bir yanındaki 15 havza için ‘kuraklık yönetim planları’ hazırlandı, önümüzdeki yıl 7 havza ölçeğinde bu çalışmanın yapılacağı kaydedildi.

27 Kasım 2020 Cuma 00:24
Kuraklıkla mücadele

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'deki kuraklık riskinin azaltılması ve yönetilmesi amacıyla bu yıl 15 havza için kuraklık yönetim planlarını hazırlarken gelecek yıl 7 havza ölçeğinde bu çalışmaların yapılmasını, 2023'e kadar 25 havzada söz konusu planların tamamlanmasını hedef edindi. Bu kapsamda, Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Fizibilite Etüdü ve Çevresel, Sosyal Değerlendirme Çalışmaları da bir süre önce start aldı. Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ile belirlenen 25 Ulusal Nehir Havzasından birisi olan ‘Yeşilırmak ve Kızılırmak’ havzalarında bulunan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili il adımlar atıldıktan sonra çalışmaların devam ettiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan raporda, tarımsal kuraklıkla mücadelede yeterli kapasiteye ulaşmış kurumsal bir yapıyı geliştirmek, kuraklığın tarıma olumsuz etkilerini azaltmak veya önlemek amacıyla 2018-2022 yıllarını kapsayan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırlayarak uygulamaya koyduğu kaydedildi. Plan kapsamında, tarım sektörünün iklim değişikliğine karşı uyum sağlaması, verim kaybının minimize edilmesi, gıda güvenliğine katkıda bulunması amacıyla tarımsal faaliyet kaynaklı sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve azaltılmasına yönelik faaliyetler belirlenerek sürdürülebilir arazi yönetimi ve iklim dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları yapılıyor.  Orman alanlarında, tarım arazilerinde, mera alanlarında, sulak alanlarda, yerleşim yerlerinde ve diğer arazilerde, arazi kullanımı ve kullanım değişikliği ile ormancılıktan kaynaklı sera gazı emisyonları ve yutakların hesaplamaları yapılarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasına raporlandı.

Anahtar Kelimeler:
Kuraklıkla Mücadele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIRSAL YATIRIMA DESTEK
KIRSAL YATIRIMA DESTEK
Tarihi eser operasyonu
Tarihi eser operasyonu
Şiddete karşı önlem
Şiddete karşı önlem
VALi POLAT, BAŞKANLIK ETTi
VALi POLAT, BAŞKANLIK ETTi
Asayiş Berkemal
Asayiş Berkemal
Kış tedbirleri görüşüldü
Kış tedbirleri görüşüldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim