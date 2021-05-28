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Kuraklık verim sigortası

TARSİM, 2021 yılından itibaren uygulamaya konulan köy bazlı kuraklık verim sigortası hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:52
Kuraklık verim sigortası

Köy bazlı uygulanmaya başlanan kuraklık verim sigortasının, üreticiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığı belirtilen açıklamada, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin hasar ödemesinden nasıl yararlanacağı hakkında bilgi verildi. Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaştırılması, ülkemizdeki üretici ve yetiştiricilerin, doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması, bu amaca yönelik gerekli uygulamaların hatasız ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için, büyük bir azim, inanç ve titizlikle çalışıldığı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yeni teminatlar ve hızlı ekspertiz çalışmaları ile üreticinin daima yanında yer alınacağı vurgulandı. Devlet destekli köy bazlı kuraklık verim sigortasında, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70’i alınarak belirleniyor. Köyün ortalama verimi, ürün bazında TÜİK tarafından ilan edilen son 7 yıldaki en yüksek 5 yılın ortalaması baz alınarak hesaplanan verimi ifade ediyor. Köy bazlı kuraklık verim sigortasında, her ürün ve her köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler buna göre düzenleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Kuraklık Verim Sigortası
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