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Kuraklık masaya yatırıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda kuraklık konusu ele alındı

23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:51
Kuraklık masaya yatırıldı

Boğazlıyan İlçesinin Uzunlu Beldesi’nde düzenlenen toplantıda 2021 yılı hasat sezonunda kuraklığa bağlı verim kaybı konuşuldu. TARSİM Kuraklık Sigortası yaptıran çiftçilerin katıldığı toplantıda, TARSİM Bölge Müdürü Ömer Altuğ, Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, İlçe Tarım Müdürü Burhan Kale, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Bülent Vural katıldı. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ile Yenidoğan Mahalle Muhtarı Cengiz Albostanlı, Kemaliye Mahalle Muhtarı Mustafa Demirtaş Mustafa, Esentepe Mahalle muhtarı İsmail Şimşek toplantıda hazır bulundu. Sigorta kapsamında olup da, uygulamada mağduriyet yaşayan çiftçinin sorunları, çözümü konusunu ele alındı, mağduriyetlerin önlenebilmesi için yapabilecekler değerlendirildi. 

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Kuraklık Masaya Yatırıldı
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