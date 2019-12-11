KURAKLIK KORKUSU

Meteoroloji’nin araştırmasına göre, 2019 yılı sonbaharında geçen yılın aynı mevsimine göre yağış oranı ortalama yüzde 47 azaldı. Son 39 yılın en kurak sonbaharının yaşandığı bildirildi. 2019 yılı Sonbahar mevsiminde 81 ilin Muğla dışında tamamında normalleri ve geçen yıl sonbahar yağışlarının altında yağış gerçekleşti. Normaline göre en fazla azalma yüzde 67 ile Çorum’da gerçekleşirken en az yağışı Nevşehir aldı. İç Anadolu bölgesinin sonbahar mevsimi yağış ortalaması 42.2 milimetre, normali 91.1 milimetre ve geçen yıl sonbahar mevsimi yağış ortalaması 80.6 milimetre. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 54 ve geçen yıla göre yüzde 48 azalma gerçekleşti. Bölge mevsim yağışları son 5 senedir normalleri altında seyrettiği bildirildi.