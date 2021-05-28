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Kuraklık için acil çağrı!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, pandemiyle mücadele eden ülkemizde bir de enflasyona ve zamlara karşı ayakta durmaya çalışan ülke çiftçisinin kuraklık sebebiyle ürününü kaybettiğini, üreticilerin acil desteklenmesi gerektiğini söyledi.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:01
Kuraklık için acil çağrı!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İç Anadolu Bölgesi’ni kasıp kavuran yoğun kuraklıktan dolayı Yozgat’ın birçok bölgesinde yüzde 50-60 oranında mahsul kaybı bulunduğunu söyledi.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ekin çıkmadığı için tarlaların sürüldüğü veya mecburen hayvanların otlatıldığı köylerin bulunduğunu hatırlatarak, ‘’İcra daireleri çiftçimizin neyi var neyi yoksa haczetmektedir. Zaten gırtlağına kadar borcu olan çiftçimizin şimdi de kuraklıktan dolayı ödeyemeyeceği borçları için kapsamlı bir destek verilmelidir. Aksi takdirde üretimi bırakıp göç edecektir’’ uyarısında bulundu. Keven, tüm bu zorluklar karşısında üretime devam edilmesi için kuraklıktan zarar gören çiftçiye tohum ve gübre temini yapılarak, çiftçinin bu şekilde yeniden üretime teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. Keven, ‘’Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tekrar sesleniyorum artık çiftçimizin sesini duyun ve bu sorulara cevap verin’’ diyerek, şu sorulara yanıt istedi:
‘’Yozgat’ta kuraklığın boyutları ve zarar miktarı hakkında bir çalışmanız olmuş mudur? Eğer olduysa kuraklıktan zarar gören çiftçiyi yeniden üretime teşvik etmek için ne gibi bir çalışma yapılacaktır? Kuraklıktan zarar gören, mahsulünü kaybeden çiftçiye tohum ve gübreyi ücretsiz temin edecek misiniz? Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası’na olan borçların ertelenmesinde faiz oranı nedir? Sıfır faizli ve 5 yıla yayılan bir ödeme takvimi yapmayı neden açıklamıyorsunuz? Kamu dışında özel sektöre ve özel bankalara olan borçlarını da ödeyebilmesi için çiftçilerimize sıfır faizli bir kredi desteği açıklayacak mısınız? Çiftçiye bu şekilde bir yardım eli uzatılmazsa üretim yapacak bir çiftçi bulunamayacağı ve göçün hızlanacağı konusunda ne gibi önlemler alacaksınız?’’

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Kuraklık Için Acil çağrı!
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