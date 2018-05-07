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Kura uyarısı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, engellilerin yönetmelik kapsamında kura ile işe yerleştirileceklerini söyledi.

Kura uyarısı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, engellilerin yönetmelik kapsamında kura ile işe yerleştirileceklerini söyledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Kura uyarısı

Neşeli, yapılacak yerleştirmeler için ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin kura başvurularının 2 Mayıs tarihinde başladığını hatırlattı. Neşeli, işe girmek isteyen engellilerin başvurularını 16 Mayıs 2018 tarihine kadar yapmaları gerektiği uyarısında bulundu. Neşeli, ‘Belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamayan adaylar için geç başvuru tarihi 29 Mayıs 2018 tarihinde başlayıp 30 Mayıs 2018 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapacak kişilerin ilkin İl Müdürlüğümüze gelerek Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini imzalatmaları sonrasında bu belge ile birlikte ÖSYM başvuru merkezine başvuruda bulunacaktır’ dedi.

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