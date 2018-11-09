KUPESiZ HAYVANA iZiN YOK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle öncelikle hiç küpe takılmamış hayvanların kayıt altına alınması, işletmelerin güncel hale getirilmesinin amaçlandığı hatırlatıldı. Hayvan alım satımlarında il içerisinde pasaport, iller arası hayvan sevklerinde veteriner sağlık raporu zorunluluğunun devam ettiğinin altı çizildi. ‘Yol kontrollerinde belgesiz hayvan nakli tespit edilmesi durumunda büyükbaş hayvan başına 548 lira, küçükbaş hayvan başı 85 lira idari para cezası uygulanacak, nakil esnasında kulak küpesi bulunmayan hayvanların tespit edilmesi durumunda ise en yakın kesimhanede bu hayvanlar kestirilecektir. 31 Mart 2019 tarihine kadar her işletme en az bir defa ziyaret edilecek, işletmede kulak küpesi olmayan hayvan kalmadığına ve güncelleme işleminin yapıldığına dair hayvan listesi formları işletme sahibine imzalatılarak İl/İlçe Müdürlüklerinde muhafaza edilecek, bu işletmelere bu amaçla ikinci bir ziyarette bulunulmayacaktır’’ denildi.

Önümüzdeki yıl Nisan ayının ilk gününden itibaren 3 aylık yaşa kadar olan sığır cinsi hayvanlarını zamanında küpeletip, kayıt altına aldırmayanlar hakkında yasıl işlem başlatılacakğı kaydedildi. Ayrıca, işletmesinde ölen, kesilen, satılan hayvanlara ait bilgileri 7 gün içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmeyen, Hayvan Kayıt Sisteminde kayıtlı hayvan sayısı ile işletmede fiilen bulunan hayvan sayısı uyumlu olmayan işletme sahiplerine idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Açıklamada, ‘Her yaştan küpesiz sığır, koyun-keçi cinsi hayvanı bulunan işletme sahiplerinin, belde ve köylere küpeleme amacıyla gelen İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli personellerine yardımcı olmaları, usulsüz küpeleme talebinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle 31 Mart 2019 tarihine kadar konu ile ilgili sorumluluğu bulunan tüm İl/İlçe Müdürlüklerimiz, köy muhtarlıkları ve belde belediye başkanlıkları ile hayvan sahiplerinin konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri, belirtilen hususlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir’ ifadelerine yer verildi.