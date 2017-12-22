Küpesiz hayvana af

Özdemir, her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun, keçi türü hayvanlara küpe takılarak, ‘Hayvan Kayıt Sistemine’ kaydının yapılması gerektiğini hatırlattı. Özdemir, herhangi bir nedenle hayvan sahipleri tarafından gerekli bildirimleri süresinde yapılamayan sığır cinsi hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanların doğum, hareket, ölüm, kesim ve işletmede zorunlu kesimlerine ait bilgiler bildirim süresine bakılmaksızın 31 Aralık 2017 tarihine kadar güncellenmesi gerektiğini kaydetti. Özdemir, son başvuru tarihinden sonra 3 aylık yaşa kadar olan sığır cinsi hayvanlarını zamanında küpeletip, kayıt altına aldırmayan, işletmesinde ölen, kesilen, satılan hayvanlara ait bilgileri 7 gün içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmesi gekektiğine dikkat çekti. Özdemir, ‘Hayvan Kayıt Sisteminde kayıtlı hayvan sayısı ile işletmede fiilen bulunan hayvan sayısı uyumlu olmayan işletme sahiplerine kanun kapsamında idari para cezası uygulanacaktır. Bu nedenle yetiştiricilerimizin 2018 yılında mağduriyet yaşamamaları amacı ile işletmelerinde kulak küpesiz hayvan kalmayacak şekilde, tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kayıt altına aldırmaları, Hayvan Kayıt Sisteminde kayıtlı ancak işletmede bulunmayan fazla hayvanları da İl/İlçe Müdürlüklerine giderek kayıttan düşürmeleri büyük önem arz etmektedir’’ diye konuştu.