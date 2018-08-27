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KUPAYA KiLiTLENDiK

BÖLGESEL Amatör Ligi 4’üncü Grupta Şampiyonluk mücadelesi vermek için hazırlanan Yozgatspor, ilk ciddi sınavını kupada verecek. Nevşehir’de ikinci etap kamp çalışması yaparak sezona hazırlanan kırmızı siyahlı ekip, oynadığı üç hazırlık maçından ikisini kazınıp, birisinde ise berabere kalarak göz doldurdu.

KUPAYA KiLiTLENDiK

BÖLGESEL Amatör Ligi 4’üncü Grupta Şampiyonluk mücadelesi vermek için hazırlanan Yozgatspor, ilk ciddi sınavını kupada verecek. Nevşehir’de ikinci etap kamp çalışması yaparak sezona hazırlanan kırmızı siyahlı ekip, oynadığı üç hazırlık maçından ikisini kazınıp, birisinde ise berabere kalarak göz doldurdu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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KUPAYA KiLiTLENDiK

Hazırlık maçlarında takımın gol bulmasının sevindirici olduğunu belirten teknik direktör İbrahim Baş, lig maratonunda gol atan futbolcu sayısının daha da fazla olmasını beklediğini, lig öncesinde oynayacakları kupa maçında takımı daha iyi görebilme imkanı olacağını söyledi. Teknik direktör Baş, yarın oynayacakları kupa maçı nedeniyle bayram sonrasında toplanıp, hazırlıklara başladıklarını hatırlatarak, ‘’Kupada iyi bir performans sergileyip, tur atmak istiyoruz. Bu arada takımımızdaki eksiklikleri de görebilme imkanımız olacak. Daha önce oynadığımız hazırlık maçlarımız tam ölçü sayılmaz. Ama bu daha ciddi bir maç olacağı için takımımızın neleri yapabildiğini, neleri yapamadığını daha net görmemize vesile olacaktır’’ dedi.
Türkiye Kupası ilk tur elemesinin açılışı yarın Karaman’da Karaman Belediyespor ile Yozgatspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Saat 14.30’da başlayacak karşılaşma A Spor kanalından naklen yayınlanacak.

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