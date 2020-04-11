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Kumbarasını bağışladı

ÇAYIRALAN ilçesinde 12 yaşındaki Ahmet Kerim Aydın, kumbarasında biriktirdiği 233 lira harçlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyasına’ bağışladı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 03:15
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Kumbarasını bağışladı

20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile bankaya gidemeyen Ahmet Kerim Aydın, ailesi aracılığı ile polis ekiplerine bağışını teslim etti. Polis Ekipleri Ahmet Kerim Aydın ve ailesinin yaşadığı eve giderek, bağışlamak istediği paraların bulunduğu kumbarayı aldı. Ekipler kumbara içerisindeki 233 lirayı bankaya götürerek kampanya için bağışladı. Daha sonra ekipler, bankadan aldıkları dekontu götürerek teslim etti. Çayıralan İlçe Emniyet Ekipleri, küçük çocuğa duyarlılığından dolayı teşekkür ederek hediye verdi. Kaymakam Bekir Özen de, Ahmet Kerim Aydın ile iletişime geçerek, bu anlamlı bağış için teşekkür etti, bu davranışın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

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Kumbarasını Bağışladı
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