Kumbaralar Afrin için açıldı

Okul bünyesinde bir hafta süren ‘Akbay Mehmetçik El Ele’ sloganı ile başlatılan kampanyaya okul öğrencilerinin tamamı katıldı. Kampanyada toplanan para Okul Öğrenci Temsilcileri, İdareciler ve Öğretmenlerden oluşan heyet tarafından Çekerek Kaymakamlığı Toplantı Salonunda teslim edildi. Teslim töreninde Kaymakam Evren Çakır ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan da hazır bulundu. Kaymakam Çakır, koca yürekli minik öğrencilerine yapmış olduğu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.