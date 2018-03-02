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Kumbaralar Afrin için açıldı

ÇEKEREK ilçesinde Akbay İlkokulu Okul Öğrenci Meclisi, Okul İdarecileri ve Öğretmenleri tarafından Afrin'de ‘Zeytin Dalı Harekatını’ yürüten Kahraman Mehmetçik'e destek olmak amacıyla başlattığı kampanyanın ardından, kumbaralar açıldı.

Kumbaralar Afrin için açıldı

ÇEKEREK ilçesinde Akbay İlkokulu Okul Öğrenci Meclisi, Okul İdarecileri ve Öğretmenleri tarafından Afrin'de ‘Zeytin Dalı Harekatını’ yürüten Kahraman Mehmetçik'e destek olmak amacıyla başlattığı kampanyanın ardından, kumbaralar açıldı.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Kumbaralar Afrin için açıldı

Okul bünyesinde bir hafta süren ‘Akbay Mehmetçik El Ele’ sloganı ile başlatılan kampanyaya okul öğrencilerinin tamamı katıldı. Kampanyada toplanan para Okul Öğrenci Temsilcileri, İdareciler ve Öğretmenlerden oluşan heyet tarafından Çekerek Kaymakamlığı Toplantı Salonunda teslim edildi. Teslim töreninde Kaymakam Evren Çakır ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan da hazır bulundu. Kaymakam Çakır, koca yürekli minik öğrencilerine yapmış olduğu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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