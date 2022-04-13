Kumara tolerans yok

Saraykent Kaymakamlığından yapılan açıklamada Ramazan ayında kumar oynayan vatandaşlara yönelik yapılan denetim neticesinde kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye 40 lira para cezası kesildiği bildirildi. Saraykent ilçesinde iftar sonrası yapılan bir operasyon neticesinde Saraykent Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipleri, 22 kişinin tombala olarak tabir edilen oyunu oynadıkları esnada, kumar paralarıyla yakalanmaları üzerine 5326 sayılı kanunun 34’üncü maddesi gereğince toplam 40 bin 18 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Ramazan, Kur’an ayıdır, Kumar ayı değil! Bunu unutanlara, bu kutsal ayda kumar masasına oturanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira idari para cezası kesildi’’ dedi.

Açıkgöz, bu kutsal zaman diliminde bu tür yanlışlara düşüp, evinin rızkını bu masalara bırakan vatandaşların olduğunu söyledi. Bu tür işlere tevessül edenlere işyeri mühürleme dahil tüm tedbirleri uygulayacaklarının altını çizen Açıkgöz, ‘’Kumara karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu illetten toplumumuzu korumak zorundayız. Yarın genç kardeşlerimiz de bundan etkilenirse Rabbimiz katında bunun mesuliyeti büyük olur. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür durumları, bizlere ve kolluk görevlilerimize hiç çekinmeden ve vakit kaybetmeden bildirmeleridir. Bugünkü operasyonu başarı ile neticelendiren başta Saraykent İlçe Jandarma Komutanımız Mustafa Yurtseven olmak üzere emeği geçen jandarma personelimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum’’ dedi.