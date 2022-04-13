Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kumara tolerans yok

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kumar denetimi yapıldı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:00
Kumara tolerans yok

Saraykent Kaymakamlığından yapılan açıklamada Ramazan ayında kumar oynayan vatandaşlara yönelik yapılan denetim neticesinde kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye 40 lira para cezası kesildiği bildirildi. Saraykent ilçesinde iftar sonrası yapılan bir operasyon neticesinde Saraykent Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipleri, 22 kişinin tombala olarak tabir edilen oyunu oynadıkları esnada, kumar paralarıyla yakalanmaları üzerine 5326 sayılı kanunun 34’üncü maddesi gereğince toplam 40 bin 18 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Ramazan, Kur’an ayıdır, Kumar ayı değil! Bunu unutanlara, bu kutsal ayda kumar masasına oturanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira idari para cezası kesildi’’ dedi.
Açıkgöz, bu kutsal zaman diliminde bu tür yanlışlara düşüp, evinin rızkını bu masalara bırakan vatandaşların olduğunu söyledi. Bu tür işlere tevessül edenlere işyeri mühürleme dahil tüm tedbirleri uygulayacaklarının altını çizen Açıkgöz, ‘’Kumara karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu illetten toplumumuzu korumak zorundayız. Yarın genç kardeşlerimiz de bundan etkilenirse Rabbimiz katında bunun mesuliyeti büyük olur. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür durumları, bizlere ve kolluk görevlilerimize hiç çekinmeden ve vakit kaybetmeden bildirmeleridir. Bugünkü operasyonu başarı ile neticelendiren başta Saraykent İlçe Jandarma Komutanımız Mustafa Yurtseven olmak üzere emeği geçen jandarma personelimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kumara Tolerans YokYozgatGazeteHaberNişan13 NisanGündemIlerigazetesiçarşambaSaraykentAli Açıkgöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uygulamalı farkındalık eğitimi
Uygulamalı farkındalık eğitimi
Hemşehrilerinden ziyaret
Hemşehrilerinden ziyaret
Basın mensuplarıyla buluştu
Basın mensuplarıyla buluştu
Değerlerle iftar
Değerlerle iftar
ilk program gerçekleşti
ilk program gerçekleşti
Kar etkili oldu
Kar etkili oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim