Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461
ALTIN
489.141
DOLAR
8.2726
STERLİN
11.7061
EURO
10.0573

Kumar yerlerine operasyon

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü, yasak olmasına karşın kumar oynatılan işyerlerine yönelik düzenlediği operasyonda 34 şüpheli hakkında toplam 107 bin 100 lira para cezası uygulandı.

11 Mayıs 2021 Salı 00:26
Kumar yerlerine operasyon

 Edinilen bilgilere göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı’nın izniyle 2-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında, kumar oynatılan yerlere ve Covid19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehane, kıraathane gibi işyerlerine yönelik çalışma yaptı. Ellerin direk temas ettiği, bulaşma riskini arttıran okey taşları ve iskambil kağıtlarıyla oynanan her türlü oyunun yasak olmasına rağmen bu kurallara uymayan, tedbirlere aykırı şekilde faaliyet yürüten Yozgat il merkezinde 4 farklı işyeri ile ilgili yapılan çalışmada, ilgililer hakkında tutanak tanzim edildi. İşyerlerinde bulunan ve alınan tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen toplam 34 şahsa kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 107 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Alınan tedbirlerin uygulanması, toplum sağlığının korunmasına ve suçun önlenmesi adına ekiplerin çalışmalarını ve denetimleri kararlılıkla devam ettireceği kaydedildi. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Kumar Yerlerine Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAYRAMDA BiTECEK!
BAYRAMDA BiTECEK!
Denetim ve ziyaret
Denetim ve ziyaret
ANNEM, CANIM BENiM
ANNEM, CANIM BENiM
Annesinin mezarını ziyaret etti
Annesinin mezarını ziyaret etti
Şehit anneleri unutulmadı
Şehit anneleri unutulmadı
Kadın polislere çiçek
Kadın polislere çiçek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim