Kumar yerlerine operasyon

Edinilen bilgilere göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı’nın izniyle 2-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında, kumar oynatılan yerlere ve Covid19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehane, kıraathane gibi işyerlerine yönelik çalışma yaptı. Ellerin direk temas ettiği, bulaşma riskini arttıran okey taşları ve iskambil kağıtlarıyla oynanan her türlü oyunun yasak olmasına rağmen bu kurallara uymayan, tedbirlere aykırı şekilde faaliyet yürüten Yozgat il merkezinde 4 farklı işyeri ile ilgili yapılan çalışmada, ilgililer hakkında tutanak tanzim edildi. İşyerlerinde bulunan ve alınan tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen toplam 34 şahsa kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 107 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Alınan tedbirlerin uygulanması, toplum sağlığının korunmasına ve suçun önlenmesi adına ekiplerin çalışmalarını ve denetimleri kararlılıkla devam ettireceği kaydedildi. •Seyfettin Sağlam•